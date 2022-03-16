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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم .. النطق بالحكم على وكيل مكتب بريد البحر الأحمر بتهمة الاختلاس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسدل  محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، الستار على القضية  المتهم فيها وكيل مكتب بريد البحر الأحمر، باختلاس 300 ألف جنيه من حسابات العملاء.

كانت نيابة البحر الأحمر قد قررت إحالة وكيل مكتب بريد بجنوب البحر الأحمر، لمحكمة الجنايات بعد اتهامه باختلاس مبالغ مالية من حسابات العملاء من حصيلة الإيداعات في يوم واحد خلال شهر سبتمبر العام الماضى، حيث لم يقم بتوريد المبالغ المالية لفرع الشلاتين، وتم إخطار مسؤولي هيئة البريد بالواقعة الذين أخطروا الأجهزة الأمنية لفتح التحقيقات.

كانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من مسؤولي منطقة بريد البحر الأحمر بقيام وكيل مكتب بريد بمحافظة البحر الأحمر يدعى «م. أ» باختلاس مبالغ مالية من حسابات عملاء البريد باحدي قري جنوب البحر الأحمر من خلال عدم توريد هذه الايداعات لجهة عمله.

وعقب التحريات تبين أن المذكور يقوم بإيداعات في حسابات العملاء خلال شهر سبتمبر 2020، وقام باختلاس مبلغ 301 ألف جنيه من العملاء بعد إثبات الإيداعات في حساباتهم، واختلاسها، وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم ورفض رد الأموال المختلسة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهم، والتي قررت حبسه، والتجديد له وصدر قرار النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة الاختلاس ووقفه عن العمل.

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