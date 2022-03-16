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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول أبريل.. بدء موسم توريد القمح بالأقصر

صدى البلد

 وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح وضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

يأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي الذي يبدأ أول شهر أبريل المقبل.

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وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك بين وزير الزراعة ووزير التموين بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2022 يتم توريد محصول القمح المنتج محليا موسم 2022 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على أن يبدأ موسم التوريد من أول أبريل المقبل وحتى نهاية أغسطس 2022، مشيرا إلى أن السعة التخزينية للمحافظة تبلغ ٣٤ ألف طن مقسمة كالآتي بنكر اسنا ٢٣ ألف طن وشونة إسنا ٥ آلاف طن وشونة أرمنت ٥ آلاف طن وصومعة أرمنت ألف طن.

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