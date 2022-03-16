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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سوهاج الأولي على مستوي الجمهورية بمحو أمية 19 ألف مواطن.. تفاصيل

محو الأمية بسوهاج
محو الأمية بسوهاج

قال محمد الدالي، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، إن العمل بالهيئة يعتبر عمل علمي منظم مبني على دراسة الواقع ورصد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأضاف “الدالي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن استحواذ المحافظة الاولي على مستوي الجمهورية بمحو أمية 19 ألف مواطن، جاء فى ضوء مجموعة من الاعتبارات، أولها التطوير التي أقامته الهيئة.

وتابع أن المنهجيات المستخدمة فى تعليم الكبار تعتبر الأكثر قرب من القضايا الخاصة بالأميين، لافتا إلى أنها تلبي طموحاتهم أيضا من خلال التعلم فى فصول محو الأمية.

محمد الدالي الهيئة العامة لتعليم الكبار سوهاج عمل علمي منظم دراسة الواقع

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