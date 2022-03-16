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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الجمعة.. سيمون ضيفة منى الشاذلي في معكم |فيديو

سيمون
سيمون

تحل الفنانة سيمون ضيفة على منى الشاذلي معكم يوم الجمعة المقبل، للحديث حول مشوارها الفني وتاريخها، وأبرز أدوارها الفنية، وأعمالها الغنائية، وتستعيد ذكريات التسعينات.

واستضاف موقع صدى البلد الفنانة سيمون في ندوة لتكريمها حول مشوارها الفني، والحديث عن أعمالها الغنائية الجديدة بعدما طرحت مؤخرا أغنية “الروح الفرفوشة” التي كشفت تفاصيل التحضير لها. 

وتحدثت سيمون عن تاريخها الفني، وكواليس أعمالها التي قدمتها في السينما والتلفزيون وعلى المسرح، التي تعد أقربها إلى قلبها شخصية “كارمن"، التي تجمعها بها الكثير من الصفات. 

وقالت سيمون في ندوة صدى البلد، إن الفنانة فاتن حمامة لعبت دورا كبيرا في تشكيل شخصيتها الفنية، وقدمت لها العديد من النصائح أثناء المشاركة معها في فيلم يوم مر ويوم حلو. 

وأشارت سيمون إلى أنها تحب فيلم “الآنسة فاطمة” الذي لعبت بطولته فاتن حمامة أمام كمال الشناوي وعبد الفتاح القصري عام 1952، وقدمت فيه دور محامية تحاول إثبات نفسها أمام أفكار المجتمع المغلوطة. 

وأوضحت سيمون أن فيلم “الآنسة فاطمة” كان سابق عصره، ناقش قضية عمل المرأة في توقيت صعب، ونظرة الرجل تجاه شريكته حينما تنافسه في عمله، مشيرة إلى أنها تحب تقديمه مجددا على الشاشة. 

وتحدثت سيمون عن اليوم العالمي للمرأة، ودعت لأن يكون يوما لكل الأشخاص وليس النساء فقط، لأن الكل جزء من المجتمع ولا يمكن أن يحتفل أي شخص بمفرده. 

وتستعد سيمون لطرح العديد من الأغاني خلال الفترة المقبلة بعد غياب سنوات طويلة عن الغناء، وتحدثت في الندوة عن أشهر أغانيها والأعمال التي تفخر بتقديمها وأبرز الشخصيات التي قدمتها على مسرح وأقربها لقلبها.

كما تكشف سيمون عن غيابها عن الدراما خلال الفترة المقبلة لعدم عرض أدوار تجذبها إليها، لكنها مستعدة للعودة إلى السينما وتقديم أدوار مختلفة.

سيمون منى الشاذلى برنامج معكم أغاني سيمون Arts Entertainment

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