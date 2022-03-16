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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم .. الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تحتفل وزارة الأوقاف مساء اليوم بـليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها ، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية  والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء والذي سيلقي كلمة خلال الاحتفال ، وبحضور عدد من القيادات بوزارة الأوقاف وبعض الأئمة .

وأعلنت دار الإفتاء في وقت سابق ، أن ليلة النصف من شعبان ، ستبدأ من مغرب غد الخميس  17 مارس، وتستمر حتى فجر الجمعة الموافق 15 شعبان و18 مارس من العام 2022.

ليلة النصف من شعبان وزار ة الأوقاف محافظ القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة زينب

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