بأسعار ما بين 95 و 123 جنيها.. توفيركراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار : ( 52 – 95 – 123 ) جنيها للكرتونة.
وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن كل كرتونة تحتوي على السلع الأساسية :( زيت – سكر – أرز – مكرونة – شاي – صلصة ) وهذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب المواطن بفئات نقدية أخرى.
وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها أكثر من 1100 صنف بتخفيضات تصل الى 30% ، واكد أن الوزارة زادت من ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 50% استعداداً لشهر رمضان المبارك.
وأكد اللواء أحمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن كرتونة رمضان تتوافر بحوالي 1300 مجمع استهلاكي بمحافظات الجمهورية بالفئات المالية السابقة مشيرا الى أنه حال رغبة المواطن بزيادة السلع فإنه متاح ايضا ، واكد ان المجمعات الاستهلاكية تتوافر بها السلع الرمضانية من ( بلح – ياميش – تمر هندي ) وغيرها من السلع الاخرى بتخفيضات تصل الي 30% ، اضافة الى توافر اللحوم المجمدة بسعر 85 جنيه للبرازيلي و55 جنيها للهندي والسوداني الطازجة 95 جنيها للكيلو.
وأضاف ان بالمجمعات الاستهلاكية جميع انواع الزيوت بأسعار (21 جنيها للعبوة زنة 800م – 23.5 جنيه للعبوة زنة 900م – 25 جنيها للعبوة زنة واحد كيلو ) اضافة الى السكر ب10 جنيهات ونصف جنيه للكيلو.
وأوضح أحمد كمال المستشار الإعلامي لوزير التموين أن السيارات المتنقلة تعمل جنباً الى جنب مع المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع الغذائية والسلع الرمضانية بنفس تخفيضات المجمعات الاستهلاكية ، وأكد أن تلك السيارات تتمركز بالميادين الرئيسية بالمحافظات لتوفير احتياجات المواطن من السلع.