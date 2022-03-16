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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بأسعار ما بين 95 و 123 جنيها.. توفيركراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

صدى البلد

أكد الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أنه تم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار : ( ‏‏52 – 95 – 123 ) جنيها للكرتونة.

وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن كل كرتونة ‏تحتوي على السلع الأساسية :( زيت – سكر – أرز – ‏مكرونة – شاي – صلصة ) وهذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب ‏المواطن بفئات نقدية أخرى.‏

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وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها أكثر من ‏‏1100 صنف بتخفيضات تصل الى 30% ، واكد أن الوزارة زادت من ‏ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية  بنسبة تصل إلى 50% استعداداً ‏لشهر رمضان المبارك.‏

وأكد اللواء أحمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية أن كرتونة رمضان تتوافر بحوالي 1300 ‏مجمع استهلاكي بمحافظات الجمهورية بالفئات المالية السابقة ‏مشيرا الى أنه حال رغبة المواطن بزيادة السلع فإنه متاح ايضا ، واكد ‏ان المجمعات الاستهلاكية تتوافر بها السلع الرمضانية من ( بلح – ‏ياميش – تمر هندي ) وغيرها من السلع الاخرى بتخفيضات تصل الي ‏‏30% ، اضافة الى توافر اللحوم المجمدة بسعر 85 جنيه للبرازيلي ‏و55 جنيها للهندي والسوداني الطازجة 95 جنيها للكيلو.

 وأضاف ان ‏بالمجمعات الاستهلاكية جميع انواع الزيوت بأسعار (21 جنيها للعبوة ‏زنة 800م – 23.5 جنيه للعبوة زنة 900م – 25 جنيها للعبوة زنة ‏واحد كيلو ) اضافة الى السكر ب10 جنيهات ونصف جنيه للكيلو.

وأوضح أحمد كمال المستشار الإعلامي لوزير التموين أن السيارات ‏المتنقلة تعمل جنباً الى‎ ‎جنب مع المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع ‏الغذائية والسلع الرمضانية بنفس تخفيضات المجمعات الاستهلاكية ، ‏وأكد أن تلك السيارات تتمركز بالميادين الرئيسية بالمحافظات لتوفير ‏احتياجات المواطن من السلع.‏

 

كراتين رمضان المجمعات الإستهلاكية السلع الأساسية وزير التموين

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