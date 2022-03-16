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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم توضح تفاصيل التقديم بالمدارس المصرية اليابانية .. فيديو

المدرسة المصرية اليابانية
المدرسة المصرية اليابانية

قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إن التقديم بالمدارس اليابانية يكون من خلال منصة أو منظومة التقديم وليس ورقياً، منوهاً أن المنظومة تطلب شهادة ميلاد الطفل أو الطفلة، وكتابة الرقم القومي الذي سيحدد عُمر الطفل في 1/10/2022.

وأضاف مالك الرفاعي في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن القاعدة العامة في المدارس اليابانية المصرية أنها تقبل الطفل في المستوى الأول من رياض الأطفال، وهو يبلغ من العُمر 4 أو 5 سنوات، والمستوى الثاني يقبل الطفل وهو يبلغ من العُمر 5 أو 6 سنوات إلا يوم.

وأشار مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزراة التربية والتعليم،إلى أنه يوجد 51 مدرسة يابانية في مصر، منوهاً أن ولي الأمر يستطيع أن يعرف الصفوف المتاحة في المدرسة الأقرب له قبل التقديم، من خلال الموقع الإلكتروني للمدارس اليابانية.

وكشف مالك الرفاعي عن 3 مدارس يابانية جديدة تم افتتاحها هذا العام، وهي: مدرسة بورفؤاد في بورسعيد، ومدرسة مرسى مطروح في مطروح، ومدرسة المستقبل في الشروق أي في محافظة القاهرة،  موضحا أن المدارس اليابانية  متوفرة في 26 محافظة حتى الآن.

التربية والتعليم المدارس اليابانية مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية مالك الرفاعي تفاصيل التقديم بالمدارس المصرية اليابانية

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