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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف .. مصر تقود الدول العربية في مشروعات إنتاج الهيدروجين

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا يتناول المشروعات المعلنة لإنتاج الهيدروجين في الدول العربية والتي وصل عددها إلى حوالي 34 مشروعًا.

واوضح الانفوجراف ان توقيع مذكرة التفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "سكاتك النرويجية” للطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار، ياتي ليؤكد مساعي مصر في التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين

وقد تصدرت مصر الدول العربية في عدد المشروعات المعلنة بـ 9 مشروعات، بينما جاءت عمان في المرتبة الثانية بـ 7 مشروعات.

وتتوزع مشروعات إنتاج الهيدروجين في مصر بين الأنواع المختلفة؛ حيث جاء الهيدروجين الأخضر في المقدمة بـ 5 مشروعات، والهيدروجين الأزرق بمشروعين، والأمونيا الزرقاء والأمونيا الخضراء بمشروع واحد لكل منهما.

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