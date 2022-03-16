بشرى سارة.. الأوقاف: فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى في رمضان بشروط

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني برئاسة غرفة عمليات تضم كلًّا من : وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، ووكيل الوزارة لشئون المساجد ، ووكيل الوزارة للرقابة والتفتيش، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ، ومديري المديريات بشأن استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك وصلاة عيد الفطر 1443هـ.

وفيما يتصل بمصليات السيدات، وجه وزير الأوقاف بسرعة إعداد مصليات السيدات بالمساجد الكبرى قبل بداية الشهر الكريم ، مع تحديد الإشراف على كل مصلى ، سواء من خلال إحدى الواعظات المعتمدات من الأوقاف معينات أو متطوعات أو بمعرفة إمام المسجد والعاملين به ، مع التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ، وإجراءات التباعد الاجتماعي .

وفيما يتصل بدروس السيدات تقوم كل مديرية بتحديد المساجد الكبرى التي تؤدي بها واعظات الأوقاف درس العصر ، شريطة أن تكون الواعظة معتمدة من الوزارة معينة كانت أو متطوعة ، وأن يتم اعتماد الخطة مسبقًا من رئيس القطاع الديني شأن خطة دروس الأئمة بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة .