تعديلات قانون مزاولة المهنة ..ملاحظات ومقترحات عاجلة من الصيادلة إلى الحكومة والنواب

أرسلت نقابة الصيادلة اليوم الأربعاء، مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ولرؤساء لجنتي الشئون التشريعية والصحة بمجلس النواب، بشأن ملاحظاتها حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم "127" لسنة 1955.

مأخذ تضمنتها بعض مواد العقوبات

وجاء ذلك في إطار حرص نقابة الصيادلة الشديد على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة أقصى درجات العدالة والانضباط في آن واحد نصا وسياقا، بما يعين كافة صيادلة مصر الشرفاء على أداء دورهم المقدس كأحد الأعمدة الرئيسية في بنيان القطاع الصحي بشكل خاص والوطن بشكل عام.

وقد رصدت رؤية نقابة الصيادلة عدة ماّخذ تضمنها مشروع تعديل مواد العقوبات بالقانون جاءت كالتالي:

التوسع في عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.

المبالغة الشديدة في قيمة الغرامات، فقد خلا أي تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات.

النص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج في العقوبة ومثال ذلك مواد 80، 81 و 80 مكرر (أ).

فصل المواد الخاصة بالعقوبات التبعية عن مواد العقوبات الأصلية ومثال ذلك المادة 83 مكرر (ج). وكان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية في مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التي ستوقع عليه بشكل واضح.

لم يعالج التعديل قصور التشريع الأصلي في وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم.

غموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل في نصوص عقابية الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة، مثل المادة 80 مكرر (أ) فقد وضع عقوبة الحبس دون بيان واضح لماهية المخالفة وشروطها وغيرها الكثير من الملاحظات التي سنذكرها تفصيلاً في ملاحظاتنا على المواد المقترحة.

ورد بنصوص المقترح مصطلح "مستحضرات التجميل" ردف الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من خلو نصوص قانون المزاولة من أي إشارة لمستحضرات التجميل.

ووضع عقوبات خاصة بمستحضرات التجميل يستلزم تعريفها وتنظيم تداولها بنصوص القانون.

ملاحظات الصيادلة بشأن المقترحات

وجاءت الملاحظات بشأن المواد المقترحة كما يلي:

مادة (80)، الفقرة الثانية من هذه المادة ورد بها عبارة كل من "مارس نشاطاً أخر في مؤسسة صيدلية غير مرخص له بإدارتها"، وهي عبارة غير منضبطة، حيث يجب تحديد الأنشطة الأخرى محل التجريم على وجه التحديد في نص مادة التجريم استناداً إلى القواعد الأساسية القانونية والدستورية.

مادة (80) مكرر، استحدث المشروع مادة جديدة خاصة بغش الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من وجود قانون خاص بقمع الغش والتدليس وهو القانون رقم (48) لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم (281) لسنة 1994، فالمادة المقترحة لم تخرج عن الإطار العام لقانون الغش سوى في تغليظ عقوبة الغرامة، حيث تناول قانون قمع الغش هذه الجريمة تفصيلا فى عدة مواد ووضع عقاباً خاصاً بكل حالة وتدرج للعقوبة.

مادة (81)، ساوت في العقوبة ما بين الجلب والإنتاج والعرض والبيع رغم أن المخالفة فى الجلب والإنتاج أشد خطورة وأكثر ضرراً.

مادة (82)، أختلاف العقوبة المقررة لمخالفة المادة (75) عن العقوبة المقررة لمخالفة المادة (76) غير مبرر بالرغم من وحدة وخطورة الركن المادى للمخالفة فى المادتين.

مادة (83) مكرر، أضافت عبارة "ما لم تكن للتستعمال الشخصي" للمادة الأصلية وهي عبارة فضفاضة وغير محددة لا تصلح سنداً تشريعياً فى منطق تقرير العقوبة.

مادة (77) مكرر "مستحدثة"، أوردت عقوبة الغلق الإداري في حالة مخالفة المواد (1)؛ (11) ؛ (18) ؛ (39) ؛ (75) ؛ (76) ؛ (80)، وقد تلاحظ أن جميع هذه المواد مقرر لها عقوبة جنائية فيما عدا المادتين (1) ؛ (39) وهو ما يستتبع أن المخالفات محل المواد سالفة الذكر سوف تعرض بالضرورة على المحكمة الجنائية لتصدر حكمها إما بالبراءة أو الإدانة وفى حالة الإدانة يقضى بغلق الصيدلية تبعاً للحكم الجنائى وبإستمرار النص على هذه المادة نكون أمام إزدواجية فى الجهة التى لها حق توقيع العقوبة.

مطالب نقابة الصيادلة من النواب

فضلا عن أنه في حالة الحكم بالبراءة سوف يلجأ صاحب هذا الحكم إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الغلق الإداري دون مقتضى .

مادة (80) مكرر "مستحدثة"، العقوبة المقررة بهذه المادة مبالغ فيها، حيث أن مجرد مخالفة إحدى قواعد بيع أو تداول المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية لا يستتبع حبس الصيدلى وجوبياً وإنما يكتفى بتغريمة وحرمانه من صرف هذه الأدوية لمدة معينه وفى حالة العود يحرم تماما من صرف هذه المواد.

فالحبس مقرر للحيازة غير المشروعة أو الجلب أو التصدير بالمواد القانونية الخاصة بهذه الجرائم.

مادة (80) مكرر (ب) "مستحدثة"، نص هذه المادة جاء مطلقاً ولم يحدد المخاطب به حيث أورد عبارة "كل من نشر" وهو ما جعل الجميع مخاطبين بهذه المادة من المختصين وغير المختصين وهو ما ينظمة قوانين خاصة بالنشر أيا كان نوعه "مسموع أو مقرؤ أو مرئي" ونرى إحالة هذه المادة إلى القوانين ذات الصلة.

مادة (83) مكرر (ب) "مستحدثة"، هذه المادة تمثل حالة إزدواج تشريعي، حيث تكفل به قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم (206) لسنة 2017 .

وطالبت نقابة الصيادلة في ختام المذكرة المرسلة إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بإعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والاستجابة لمطالب الصيادلة العادلة في مشروع القانون الخاص بهم ليستمروا في اداء دورهم فى المنظومة الصحية.