نحو اقتصاد عربي تنافسي.. تعرف على أهداف ومحاور عمل شبكة المنافسة العربية

أعلن الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم، الأربعاء، عن تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بمسائل المنافسة؛ مما يسمح بإجراء حوار بناء يساعد على الإنفاذ الفعال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية.

ونستعرض في السطور التالية رؤية ورسالة وأهداف ومحاور عمل الشبكة:

*الرؤية:

المساهمة في تعزيز سياسات وقوانين المنافسة بالدول العربية.

*الرسالة:

التعاون بين أجهزة المنافسة العربية لمكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة ودعم سياسات المنافسة وصولًا لأسواق عربية أكثر تنافسية.

*أعضاء الشبكة:

تتكون شبكة المنافسة العربية من سلطات المنافسة بالدول العربية التالية:

المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، سلطنة عُمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية.

*الأهداف:

• السماح لأجهزة حماية المنافسة الأعضاء بالحفاظ على التواصل بشكل منتظم وفعَّال؛ مما يخدم توافق الآراء وتقارب وجهات النظر تجاه سياسة المنافسة وإنفاذها بالمنطقة العربية.

• تعزيز التعاون الفعَّال في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

• تبادل الخبرات والمستجدات بصورة دورية حول أبرز التطورات في الجوانب المتعلقة بالمنافسة.

• التعاون المشترك في بناء قدرات أجهزة حماية المنافسة الأعضاء في مجال إنفاذ قوانين وسياسات المنافسة.

• التعاون بشكل أكثر فاعلية لتشجيع المزيد من النمو والمنافسة الحرة داخل الأسواق العربية.

• التعاون المشترك في التعامل مع العوائق المحتملة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

*محاور العمل:

1- اللقاءات الدورية؛ يجتمع أعضاء الشبكة بشكل سنوي لمناقشة أبرز الموضوعات والتحديات التي تواجهها أجهزة المنافسة العربية.

2- الأبحاث المشتركة؛ تهدف إلى التعاون في إجراء أبحاث حول التحديات التي تواجه إنفاذ قوانين المنافسة، واقتراح حلول و/أو مواضيع ذات اهتمام مشترك، وذلك من خلال مجموعات عمل متخصصة تهدف إلى مناقشة موضوعات مختلفة، وهي: الاتفاقات الأفقية، الاتفاقات الرأسية، إساءة استخدام الوضع المسيطر، الاندماجات والاستحواذات، التوعية بسياسات المنافسة، الكفاءة المؤسسية لأجهزة المنافسة.

3- برامج التدريب وبناء القدرات؛ برامج تدريبية شاملة مصممة على أساس الاحتياجات التدريبية المحددة.

4- برامج تبادل المعرفة؛ يتضمن ذلك إنشاء مركز معرفة إلكتروني يهدف إلى تبادل مواد حول إنفاذ قوانين سياسات المنافسة والتوعية بها، وكذا مشاركة الخدمات بشكل تعاوني لتزويد أجهزة المنافسة بعضها لبعض بالدعم، على سبيل المثال وليس الحصر تدريب الخبراء، ومشاركة المكتبات.

جدير بالذكر أنه بدأت اليوم، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير أحمد رشيد خطابي، ممثل الأمين العام ورئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بقطاع الشئون الاقتصادية، ورؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية في مجال حماية المنافسة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

