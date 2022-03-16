أعظم السيمفونيات فى الأوبرا.. بيانو يابانى بقيادة الصعيدى على المسرح الكبير

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، ضمن حلقات اعظم السيمفونيات، حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف البيانو اليابانى تاداشى سويناجا وذلك فى الثامنة مساء السبت 19 مارس على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من اهم الاعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها السيمفونية ٢١ لموتسارت ، كونشيرتو البيانو والأوركسترا الثالث لبروكوفيف والسيمفونية الثانية لبروكنر .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية الى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكى للالقاء الضوء على احد اهم الوان الفنون الجادة .

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