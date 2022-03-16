البرازيل تُسجل أول اصابتين بمتحور "دلتا كرون" الجديد

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي، إن تم اكتشاف متحور "دلتاكرون" منذ نهاية العام الماضي، موضحاً أنه مزيج من الجينات المتواجدة في "دلتا"، والجينات المتواجدة في "أوميكرون"، معقباً: "العلماء حذروا من أمكانية حدوثه بطريقة سهلة".

وأضاف أيمن الشبيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أمريكا قدمت دراسة استغرقت منذ نوفمبر 2021، حتى شهر فبراير الماضي، وتختص بأخذ حوالي عينة من 30 ألف شخصي أميركي.

وتابع أستاذ الفيروسات والطب الحيوي، أنهم اكتشفوا طفرة جديدة تجمع ما بين دلتا وأوميكرون، ووجدوا أن هناك 20 شخصاً مصابين بـ دلتا كفيروس مستقر، ومصابين أيضاً بـ أوميكرون كفيروس مستقر، والباقية مصابين بطفرة تجمع بين خصائص المتحورين.

وأشار أيمن الشبيني أن البرازيل أعلنت اليوم تسجيل أول إصابتين بمتحور "دلتاكرون"، منوهاً أن هذا المتحور الجديد أصبح منتشراً في دول أوروبا، معقباً: "هذا أمر طبيعي ومتوقع وغير مقلق حتى هذه اللحظة".