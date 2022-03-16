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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صيدلة بنات الأزهر تحصد أعلى درجات برنامج التميز ببنك المعرفة المصري

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أشاد بنك المعرفة المصري وهيئة التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية، بنظام التعليم بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة. 

وأعلن بنك المعرفة المصري عن حصول كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، على أعلى درجات في برنامج التميز في التعليم الصيدلي الذي يقدمه بنك المعرفة المصري، بالتعاون مع knowledge E وهيئة اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة الدكتورة أماني الشريف، إن البرنامج شمل دورات تدريبية قدمها خبراء التعليم الصيدلي الدوليون، واستمر البرنامج على مدار ثمانية أشهر، استطاع خلالها فريق كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، التقدم وإثبات جدارته في التميز في تطبيق برنامج الفارم دي والصيدلة الإكلينيكية، والحصول على أعلى درجات التقييم والذي يعد شهادة على تميز العملية التعليمية بصيدلة الأزهر، وتم إشادة الخبراء الدوليين بمستوى أداء الفريق. 

جدير بالذكر أنه في نهاية البرنامج، تم تكريم أعضاء فريق كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة الفائزين، حيث تم تكريم كل من الدكتورة أماني الشريف، عميدة الكلية، والدكتورة سحر رمزي، وكيلة الكلية للدراسات العليا، والدكتورة مروة سرج، وكيلة الكلية لشئون التعليم، والدكتورة مشيرة عادل، مشرف لجنة التعليم عن بعد، والدكتورة شيماء عبد الجليل، مديرة وحدة الجودة، والدكتورة نجوان جلال، نائب مدير وحدة الجودة، والدكتورة هبة عبد الله، المدير التنفيذي لمجلة الكلية، والدكتورة أماني إبراهيم، مشرف لجنة التدريب والتوظيف بالكلية.

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