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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل وقع أبوجبل لـ الأهلي.. تغريدة مبهمة تثير الشكوك.. فيديو جراف

صدى البلد

 

 

وعلى الرغم من عدم تصريح أبو جبل باسم الاهلي كثيرًا لكن ثمة عوامل قد تضع الأهلي والحارس الدولي في جملة مفيدة بعد تألقه في كاس الأمم الإفريقية الأخيرة.

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

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وقال أبو جبل في حديث تليفزيوني عقب كأس الأمم الإفريقية، غنه لا يمانع الجلوس بديلًا لمحمد الشناوي، لكنه قصد بذلك اللعب في المنتخب.

اما عن مفاوضات الاهلي معه فقد أكد في 10 فبراير الماضي ان الأهلي لم يتفاوض معه ولم يتواصل معه أي مسؤول بالأهلي نهائيًا.

في ظل البطولات الكثيرة التي يشارك فيها الأهلي والالتزامات القارية والدولية، وطموح الأهلي لتحقيق دوري أبطال إفريقيا ومركز أفضل في كأس العالم للأندية ، فإن الأهلي في حاجة إلى حارس ثاني لديه خبرة وكفاءة عالية مع وجود علي لطفي ومصطفى شوبير.

وقد يقف حائلًا أمام مفاوضات الأهلي وابو جبل رغبة الحارس في المشاركة أساسيًا وهو الامر الصعب تحقيقه في وجود محمد الشناوي في الوقت الحالي.
3 عروض مصرية.. وتغريدة مبهمة

عروض محلية

ووفقًا لتصريحات الإعلامي أحمد شوبير، فإن أبو جبل يمتلك 3 عروض مصرية بمقابل مادي مغري، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول الأهلي وبيراميدز باعتبارهم الأجدر ماديًا للظفر بالصفقة.

ولمتابعة أخبار محمد أبو جبل .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

 

 

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