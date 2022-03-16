لمناقشة التغيرات المناخية.. السفير الفرنسي يشيد بتنظيم مصر لمؤتمر COP27

طالب السفير الفرنسي مارك ياريتي، ضرورة عدم اتخاذ قرارات من قبل أي دولة قد تؤثر على الدول الفقيرة، لافتا الى ان 24 دولة ايدت وقدمت الدعم لأوكرانيا فى حربها مع روسيا فى اجتماع مجلس الامن.

وأشاد السفير الفرنسي بتنظيم مصر لمؤتمر COP27 والذى سيناقش ما خرجنا به من العمل فى اجتماعات التغيرات المناخية، حتى نضمن كوكبا آمنا لأبنائنا.

جاء ذلك خلال كلمته باللقاء الذي دعا إليه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بحضور اعضاء المجلس المصرى الاوروبى، للترحيب بالسفراء الجدد بمصر، ومناقشة التطورات الجارية على الصعيد الدولى وتداعياتها.