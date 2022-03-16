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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمناقشة التغيرات المناخية.. السفير الفرنسي يشيد بتنظيم مصر لمؤتمر COP27

السفير الفرنسي
السفير الفرنسي مارك ياريتي

طالب السفير الفرنسي  مارك ياريتي، ضرورة عدم اتخاذ قرارات من قبل أي دولة قد تؤثر على الدول الفقيرة، لافتا الى ان 24 دولة ايدت وقدمت الدعم لأوكرانيا فى حربها مع روسيا فى اجتماع مجلس الامن. 

وأشاد السفير الفرنسي بتنظيم مصر لمؤتمر COP27  والذى سيناقش ما خرجنا به من العمل فى اجتماعات التغيرات المناخية، حتى نضمن كوكبا آمنا لأبنائنا. 

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جاء ذلك خلال كلمته باللقاء الذي دعا إليه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بحضور اعضاء المجلس المصرى الاوروبى، للترحيب بالسفراء الجدد بمصر، ومناقشة التطورات الجارية على الصعيد الدولى وتداعياتها.

السفير الفرنسي مارك ياريتي الدول الفقيرة COP27 التغيرات المناخية محمد أبو العينين

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