عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"تجارية الجيزة" تشيد بتحرك السفارة السعودية لتخفيض رسوم تحاليل العمالة المصرية

صدى البلد

تقدمت الغرفة التجارية بالجيزة بالشكر لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة السفير أسامة بن أحمد نقلي، و الدكتور سلطان فراج السبيعي قنصل عام المملكة، وذلك بعد الاستجابة السريعة لسفارة المملكة العربية السعودية وإلزامها لمراكز التحاليل الطبية المعتمدة من قبل المملكة بعدم رفع رسوم التحاليل الطبية والعودة إلى الأسعار القديمة مرة أخرى. 

 

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن الغرفة تلقت عدة شكاوي من عضو مجلس إدارة الغرفة سعيد هندي وهيئة مكتب شعبة إلحاق العمالة للخارج برئاسة أحمد سعد ونوابه سعيد الخباز وعلي سليمان وسكرتير عام الشعبة هاني سعيد بسبب رفع أسعار رسوم التحاليل الطبية اللازمة للسفر إلى المملكة العربية السعودية من قبل المراكز الطبية المعتمدة 600 جنيه حيث وصلت رسوم التحاليل إلى 1950 جنيها بعدما كانت 1350 جنيها، وهي زيادة غير مبررة. 

 

وأضاف إمبابي أنه بناء على ذلك خاطبت الغرفة التجارية بالجيزة القنصلية السعودية بالقاهرة، موضحة أن هذه الزيادة غير مبررة وأنها تعد زيادة كبيرة على العمالة المصرية الراغبة في السفر إلى المملكة والعمل هناك ، مشيرا إلى أن الغرفة طالبت بالسماح للمراكز الأخرى واعتماد نتائجها خاصة وأن هذه المراكز المعتمدة في أغلب الأحيان لا ترسل نتائج التحاليل للمجلس الصحي مما يتسبب في رفض جواز سفر العامل نظرا لعدم وصول نتائج التحاليل. 

 

وأكد إمبابي أنه بناءا علي الشكوى عقدت القنصلية السعودية اجتماعا طارئا مع مسئولي المراكز الطبية للمطالبة وعرضت عليها المشكلات التي قدمتها الغرفة، وبالفعل تمت الاستجابة وأعلنت المراكز الطبية المعتمدة عن عودة الرسوم مرة أخرى إلى المبلغ القديم و هو 1350 وليس 1950 جنيها. 

وأثني إمبابي على الاستجابة السريعة من مسئولي السفارة السعودية في بحث الشكوى وحلها بشكل فوري.
 

 

الغرفة التجارية بالجيزة سفارة المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

رغم الإصابة.. صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

الأرصاد: اليوم تنتهي الموجة الباردة وغدا يتحسن الطقس بكافة المحافظات

20 مارس.. الإسكان الاجتماعي يعلن مواعيد حجز وحدات مشروعات «سكن ودار مصر وجنة»

ترشيحاتنا

مسيرات انتحارية.. NBC الأمريكية: واشنطن تدرس إرسال صواريخ عالية الدقة لأوكرانيا

تعرف علي الأوراق المطلوبة لطلب ترخيص ايجي تراك

إسرائيل تعلن رصد إصابتين بمتحور جديد لفيروس كورونا

شرطة دبي تشيد بتجربة صندوق مكافحة الإدمان المصري

التنمية المحلية : إجراءات عاجلة لمواجهة زيادة أسعار السلع

إنفوجراف .. إجراءات التنمية المحلية للتصدي لزيادة أسعار السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث المقاتلات والطائرات | رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية

The Adam Project من بين أكثر ثلاث أعمال مشاهدة على نتفليكس

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

فيديو

هل وقع أبوجبل لـ الأهلي.. تغريدة مبهمة تثير الشكوك.. فيديو جراف

كانت متعبة.. كريم محمود عبد العزيز يتحدث عن كواليس فيلم من أجل زيكو

خلال أيام.. عواصف شمسية ومغناطيسية تضرب الأرض "فيديوجراف"

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ