"تجارية الجيزة" تشيد بتحرك السفارة السعودية لتخفيض رسوم تحاليل العمالة المصرية

تقدمت الغرفة التجارية بالجيزة بالشكر لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة السفير أسامة بن أحمد نقلي، و الدكتور سلطان فراج السبيعي قنصل عام المملكة، وذلك بعد الاستجابة السريعة لسفارة المملكة العربية السعودية وإلزامها لمراكز التحاليل الطبية المعتمدة من قبل المملكة بعدم رفع رسوم التحاليل الطبية والعودة إلى الأسعار القديمة مرة أخرى.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن الغرفة تلقت عدة شكاوي من عضو مجلس إدارة الغرفة سعيد هندي وهيئة مكتب شعبة إلحاق العمالة للخارج برئاسة أحمد سعد ونوابه سعيد الخباز وعلي سليمان وسكرتير عام الشعبة هاني سعيد بسبب رفع أسعار رسوم التحاليل الطبية اللازمة للسفر إلى المملكة العربية السعودية من قبل المراكز الطبية المعتمدة 600 جنيه حيث وصلت رسوم التحاليل إلى 1950 جنيها بعدما كانت 1350 جنيها، وهي زيادة غير مبررة.

وأضاف إمبابي أنه بناء على ذلك خاطبت الغرفة التجارية بالجيزة القنصلية السعودية بالقاهرة، موضحة أن هذه الزيادة غير مبررة وأنها تعد زيادة كبيرة على العمالة المصرية الراغبة في السفر إلى المملكة والعمل هناك ، مشيرا إلى أن الغرفة طالبت بالسماح للمراكز الأخرى واعتماد نتائجها خاصة وأن هذه المراكز المعتمدة في أغلب الأحيان لا ترسل نتائج التحاليل للمجلس الصحي مما يتسبب في رفض جواز سفر العامل نظرا لعدم وصول نتائج التحاليل.

وأكد إمبابي أنه بناءا علي الشكوى عقدت القنصلية السعودية اجتماعا طارئا مع مسئولي المراكز الطبية للمطالبة وعرضت عليها المشكلات التي قدمتها الغرفة، وبالفعل تمت الاستجابة وأعلنت المراكز الطبية المعتمدة عن عودة الرسوم مرة أخرى إلى المبلغ القديم و هو 1350 وليس 1950 جنيها.

وأثني إمبابي على الاستجابة السريعة من مسئولي السفارة السعودية في بحث الشكوى وحلها بشكل فوري.

