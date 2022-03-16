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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا لفلاح قتل شخصين بـ السُم للاستيلاء على مبالغ مالية بالمنيا

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود عبد الوهاب وعضوية المستشارين أحمد عز البطراوى وأحمد محمد فخرى وبحضور طارق زين العابدين صديق وكيل النيابة وبأمانة سر ماهر محمد  بالإعدام شنقا لفلاح قتل شخصين للاستيلاء على مبالغ مالية منهما بمركز العدوة حيث استدراج المتهم المجني عليهما ودس لهما السُم.

كشفت تحقيقات نيابة العدوة فى القضية رقم 5729/2021جنايات العدوة والمقيدة برقم 760/2021 كلى جنايات شمال المنيا أنه فى يوم 14 من شهر أبريل الماضي قام المتهم عبد الرحمن .ح 32 سنه فلاح مقيم مدينة العدوة، بقتل "السيد .ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله باستدراجه إلى مزرعة مكان الواقعة عن طريق إيهامه بإتمام صفقة شراء دواب وناوله مشروبين شاى وعصير دس بهما سُما لمادة كارباماتية يتسبب عنها الموت عاجلا أم آجلا وبمجرد ظهور علامات الإعياء بادر المتهم بتوجيه عدة ضربات بحجر بلوك على رأس المجني عليه قاصدا إزهاق روحه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري فى ذات المكان والزمان، حيث قتل المتهم "أبوزيد-ح" عمدا مع سبق الإصرار والترصد إثر استدراجه لإتمام صفقة شراء دواب وناوله العصير المسموم.  

و ارتبطت بهاتين الجنايتين جنحة سرقة المنقولات هاتفين ملك المجنى عليهما ومبالغ مالية مملوكة للمجنى عليهما 45 ألفا و380 حنيها وكان ذلك من ملحقات مكان معد للسكن. والاستيلاء علي مبالغ مالية من المجني عليهما.

وأكدت التحريات الأولية لرئيس مباحث مركز العدوة أن المتهم عقد النية على قتل المجنى عليهما واستدراجهما إلى المزرعة بعدما قام بايهامهما بإتمام شراء صفقة الدواب ووضع لهما السم داخل أكواب زجاجية وبعدها قام بتسديد عدة ضربات على رأس المجنى عليهما وقام بالاستيلاء على مبلغ 45 ألف جنيه من المجنى عليه الثانى وهاتفه المحمول بينما استولى على مبلغ 300 حنيه وهاتف من المجنى عليه الأول وقام بوضع المجنى عليه الثانى بمركبة المجنى عليه الأول وأضرم النيران بالمركبة.

وأمام رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب المنيا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة لمروره بضائقة مادية وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها، كما اعترف بأنه احتفظ بهاتف المجنى عليه الثانى بينما ألقى المتبقي من السم وهاتف المجنى عليه الأول بالمجرى المائي بالبحر اليوسفى زمام مدينة العدوة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة "حجرين بلوك". 

وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية بنشوب الحريق فى ملابس وجسد المتهم الثانى وسيارة المجنى عليه الأول، نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذي لهب.

وبفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتهم قام بشراء العصير من سوبر ماركت وأفاد الاستعلام من شركات المحمول أن المتهم أجرى اتصالا هاتفيا من شريحة بالمجنى عليه الأول والثانى، وثبت بتقرير تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه الأول وجود إصابات رضية بالرأس وما أحدثته من كسور بالجمجمة وفشل بالوظائف الحيوية المخية.

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