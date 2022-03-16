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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاهل المغرب يعزي خادم الحرمين : نشاطركم أحزانكم

صدى البلد

 

على إثر وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أرسل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العـزيـز آل سعـود، عـاهـل المملكة العـربيـة السعـوديـة جاء فيها:

 " تلقيت ببالغ التأثر والأسى، النبأ المحزن لوفاة المشمولة بعفو الله ورضاه، المرحومة صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أحسن الله قبولها إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

وأعرب العاهل المغربي، لخادم الحرمين الشريفين ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الملكية الجليلة، "عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد فقيدتكم العزيزة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جنانه".

واختتم الملك محمد السادس، برقبته "وإذ أشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يحفظكم وأسرتكم الملكية الشقيقة من كل مكروه، وأن يديم عليكم أردية الصحة والعافية وطول العمر، فإني أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي وتضامني".

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