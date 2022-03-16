محافظ بورسعيد يتفقد معرض "أهلا رمضان" ويشيد بجودة المعروضات|فيديو

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، معرض "أهلاً رمضان".

وقال اللواء عادل الغضبان، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بافتتاح معرض "أهلا رمضان" مبكراً، أي يبدأ من يوم 15 مارس، ويستمر حتى منتصف رمضان، ثم يتحول بعدها هذا المعرض إلى ملابس وكحك العيد.

وأضاف عادل الغضبان، خلال لقائه على فضائية "تن"، أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع داخل المعرض، حيث إن الأرز يُباع بـ 9 جنيهات، والزيت بـ 19 جنيه، والبصل بـ 1.25 جنيه، والطماطم بـ 5 جنيهات.

وأشاد محافظ بورسعيد بجودة المعروضات، منوهاً أن المعرض يجمع بين أصحاب المصانع، وتجار الجملة.