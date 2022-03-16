البورصة تربح 16.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الاربعاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.. وربح رأس المال السوقي نحو 16.2 جنيه ليغلق عند مستوى 694.588 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.71%، ليغلق عند مستوى 10705 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 1875 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 13193 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة.