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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في دار السلام

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهمين بسرقة مواطن فى دار السلام بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين هشام الدرندلى ورياض أبو زيادة وبحضور عبد المنعم محمد مجدى وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه محمد.

وأَوضح امر الاحالة أنه حال سير المجنى عليه سامى عادل بشارع الحرية بدائرة قسم دار السلام متوجهًا إلى عمله فوجئ بكل من المتهمين عبد الرحمن رمضان ومحمد عبد المجيد يعترضان طريقه حال إشهار الأول عبد الرحمن رمضان سلاحا أبيض «سكين» فى وجهه وطلبا منه تسليمهما ما يحمله من متعلقات.

وأضاف امر الاحالة  قيام المتهم الثانى محمد عبد المجيد بمعاجلة المجنى عليه بوضع يده بجيب بنطاله فبث الرعب فى نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه الاستيلاء على هاتفه الجوال ولاذ الثانى بالفرار وحال محاولته اللحاق به قام الأول بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض حوزته وعرقلته وإسقاطه أرضا على ركبته محدثا إصابته الثابته بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى مبرة المعادى جرح قطعى بالجانب الأيسر من الوجه وسحجة بالركبة اليسرى وسرقة مبلغ 50 جنيهًا منه.

وأكد مجري التحريات الرائد أحمد محمود مختار  انه تمكن من ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاح الأبيض وتعرف المجنى عليه على سالف الذكر وأسفرت التحريات عن صحة واقعة السرقة.

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