انطلاق أول ملتقى ومعرض لمؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي .. الأربعاء

تنطلق فعاليات الملتقى الدولى الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2022 " يومي 23، 24 مارس الجاري، تحت شعار "ارسم مستقبلك " ،وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار فى المنتج البشري.



وينعقد هذا الملتقى برئاسة ورعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ويشارك بالرعاية والحضور كل من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة ، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ينعقد الملتقى بالتعاون والشراكة مع هيئات دولية و محلية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، والاتحاد الأوروبي و مشروعات التيڤت، واتحاد الصناعات المصرية ، والمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم الفني المزدوج.



وسوف يشهد الملتقى تنظيم أول معرض من نوعه في مصر يضم مؤسسات التعليم الفني، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المختلفة والجامعات التكنولوجية الجديدة، والمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء فضلا عن الجامعات التطبيقية، والمعاهد وأكاديميات التعليم العالي التي تستهدف خريجي التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب والوزرات المعنية بتعليم وتدريب وتأهيل طلبة التعليم الفني، والجهات المانحة لفرص تعليم داخل وخارج مصر لطلبة التعليم الفني، ومدارس التعليم الفني التطبيقية التابعة للكيانات الصناعية والوزارات والهيئات ومنتجات التعليم الفني المميزة و مدارس المصرية للاتصالات و إيچبت جولد.



كما يقام على هامش الملتقى حلقات نقاشية يشارك فيها لفيف من الخبراء والمسئولين الرعاة للحدث بخلاف تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل ، التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم للفرص المتاحة في سوق العمل واحتياجاته من المهارات، والاستعانة بخبراء التنمية البشرية، بجانب مشاركة عدد من المشاهير والشخصيات العامة وتنظيم مسابقة وعروض للطلاب الموهوبين بالتعليم الفني وعرضها على المسرح المصاحب للملتقى وتقديم جوائز قيمة للفائزين.

من جانبه قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس اللجنة المنظمة «إيديوجيت»، ورئيس جامعة بنها الأسبق، إن ملتقى «إديوتك» الأول للتعليم الفنى سيشهد جلسات نقاشية بين خبراء التعليم ، حول ركائز التحول الرئيسية التي تنفذها كلا من وزارات التربية والتعليم ، والتعليم الفني و الصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الاتصالات ، ومختلف الوزارات والهيئات المعنية لتلبية الاحتياجات المهنية الجديدة ، فضلا عن مناقشة مستقبل التعليم الفني و المهني واتجاهات وظائف و مهارات المستقبل بما يخدم خطة الدولة ٢٠٣٠ و بناء مصر الحديثة.



وكشف شمس الدين عن جانب من محاور الملتقى لافتا إلى إنها تدور حول دعم تطوير التعليم الفني من خلال رؤى المستفيدين في سوق العمل، بالإضافة إلى تغيير الصورة الذهنية عن خريجي التعليم الفني وإظهار ما يحمله هذا التعليم من فرص لخريجيه، بجانب دعم وتطوير الربط بين التعليم الفني والثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مع التوسع في فتح مسارات التعليم الفني بالتعليم العالي.

وأشار شمس الدين، إلى أن محاور المنتدى، تدور أيضا حول استكشاف فرص سوق العمل المحلي والدولي للتعليم الفني ومجالاته، بجانب العمل على بناء نظم الجودة الداخلية بمؤسسات التعليم الفني وإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى البنية المؤسسية والتشريعات المحفزة لرجال الأعمال المصريين وغير المصريين للاستثمار في هذا التعليم، و العمل على الربط بين التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية مهارات ريادة الأعمال من خلال الأعمال وحضاانات الأعمال والنقابات.

وأوضح أن المعرض المصاحب للمتلقى يستهدف إشراك أصحاب العمل فى منظومة التعليم ، من خلال تطوير وتوسع التعلم القائم على العمل وتقديم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كذلك أهمية إطلاق مبادرات وطنية بالشراكة مع الشركاء الدوليين مثل "اشتغل فني" وبرامج إصلاح التعليم والتدريب وغيرها من المبادرات، وآليات إدارة المدارس الثانوية الفنية.



من جانبه قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم تتبنى استراتيجية لتطوير التعليم الفنى، تم إطلاقها منذ عام 2018، كما تم إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.



وأكد نائب وزير التعليم، الأهمية القصوى التي توليها الدولة للارتقاء بمسار التعليم الفني وتحقيق الهدف المنشود منه، مضفيا أنه ‎تم تطوير 70 % من إجمالى مناهج التعليم الفنى، بالإضافة إلى استحداث برامج ومناهج جديدة، كذلك تقديم نموذج المدارس التكنولوجية التطبيقية.



كما أكد مجاهد، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخص منظومة التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، في ظل التحديات الحالية، منها ما يتعلق بالجودة ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، مشددا على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها بشأن تطوير منظومة التعليم الفني وتحديثه و حشد جهود المعنيين بهذه القضية المحورية.



في ذات السياق، قال الدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة التعليم الفني، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات السابقة، موضحا أنه تم العمل وفقا لرؤية واستراتيجية محددة تستهدف خلق آفاقا جديدة لمواجهة التحديات التي تخوضها الدولة، مشددا على أن هناك تعاونا و دعما كبيرا من قبل مختلف مؤسسات الدولة لمنظومة التعليم الفني.



ولفت رئيس قطاع التعليم الفني، إلى ضروة تغيير الثقافة المصرية والنظرة إلى التعليم الفني باعتباره مستوى تعليم أقل، مضيفا أن العالم يسير الى الامام الآن بالتعليم الفني، مؤكدا تشجيع الدولة للتعليم الفني وتقديم كافة الدعم سواء الفني أو التقني للارتقاء بالمنظومة ككل.



وأضاف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس قطاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمسار التعليم الفني، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ظهر جليا بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجيا التطبيقية لافتا إلى أن الرئيس، دعا إلى أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، موضحا أن الوزارة تسير بخطة شاملة للارتقاء بمستوى التعليم الفني، بوجود العديد من المجالات الجديدة التي تتواكب مع سوق العمل.



وكشف رئيس قطاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، عن تخصصات الحديثة للمدارس التكنولوجية الجديدة قائلا إن منها مدارس معنية بعلوم نظم الشبكات والمعلومات، والصيانة الكهربائية، وتصميم المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وصناعة الحلي والمجوهرات، لافتا إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لتبادل وجهات النظر والخروج بتوصيات تنفذ على أرض الواقع وتنفيذ الرؤية الطموحة للدولة والارتقاء بمسار مهم مثل التعليم الفني والاستفادة منه في ظل التوجه العالمي نحو التعليم الفني لما حققه من تقدم وازدهار فى كثير من دول العالم.