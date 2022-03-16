رجائي عطية يحذر من إعلانات رحلات المضللة منسوبة لنقابة المحامين

حذر رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب ، من إعلانات الرحلات المنسوبة للنقابة.

وأصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن إعلانات رحلات منسوبة كذبًا إلى النقابة العامة.

جاء نص البيان كالآتي: تلاحظ نشر إعلانات بالإلصاق وبشبكة التواصل الإجتماعى عن رحلات إلى أماكن مختلفة وبأسعار لكل رحلة ــ ومنسوبة كذبًا وخلافًا للحقيقة إلى النقابة العامة للمحامين .

ووجب إيضاح أن النقابة العامة لم تدعُ ولم ترتب ولا علاقة لها بهذه الرحلات ، ولا علم لها بها ــ وهذه الرحلات على مسئولية من رتبها ومن تقاضى من المحامين أو غيرهم أى مبالغ مالية تحت حساب الإشتراك فى الرحلة .





وتنبه النقابة العامة للمحامين ، إلى أن الرحلات ليست بالأمر الهين ، فلها تبعات على منظمها أو منظميها ، منها المدنى طبقًا لنظرية تحمل التبعيه ، ومنها الجنائى عما قد يحدث من إصابة فى الأرواح أو الأبدان أو تلفيات ، كما أن منظم أو منظمى الرحلة مسئولون عن تقديم حساب عن الرحلة ، الوارد والمنصرف ومستنداته ، ومن ثم فإن الزج باسم النقابة يؤدى ــ زورًا وبهتانًا ــ إلى تحميلها بنتائج غير مسئوله عنها ومسئول عنها من نظمها أو نظموها .



ومع حفظ حق النقابة العامة فى مراجعة من خرجوا على القواعد والمبادئ النقابية ، بما يقتضيه الحال ، فإنها تسترعى عناية كافة المحامين والمحاميات إلى أن هذه الرحلات ليست بدعوة من النقابة العامة ولا علاقة لها بها وغير مسئولة عنها .



كما تلفت نظر منظمى هذه الرحلات إلي أن إقحام النقابة العامة فيما لا شأن لها به ، يشكل مخالفة جسيمة متعددة الوجوه ، وممنوع منعاً باتاً إقحام النقابة في إعلانهم عن رحلاتهم ، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون اعتباراً من اليوم .

كما تلفت نظر منظمي هذه الرحلات إلي أنه واجب عليهم أن يقدموا للجهات المختصة المعنية حساب كامل تفصيليًّا مدعمًا بالمستندات عن تكلفة وإيرادات ومصروفات كل رحلة ، كما تلفت نظرهم إلي أنهم مسئولون أيضاً عن تحمل التبعة وعلى الإلتزام فى الرحلة بتقاليد المحاماة والآداب العامة ، والتي سلف خروج إحداها عنها خروجاً جسيماً بالرقص والسكر الذي نقلته وكالات الأنباء وشبكات التواصل الإجتماعي ، وجاري التنبيه على كافة غرف المحامين بنزع مثل هذه الملصقات ومنع لصقها إلاَّ بتصريح من النقابة العامة .

