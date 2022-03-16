عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رجائي عطية يحذر من إعلانات رحلات المضللة منسوبة لنقابة المحامين

نقيب المحامين
نقيب المحامين

حذر  رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب ، من  إعلانات الرحلات المنسوبة للنقابة.

 

وأصدر نقيب المحامين،  رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن إعلانات رحلات منسوبة كذبًا إلى النقابة العامة.

 

جاء نص البيان كالآتي: تلاحظ نشر إعلانات بالإلصاق وبشبكة التواصل الإجتماعى عن رحلات إلى أماكن مختلفة وبأسعار لكل رحلة ــ ومنسوبة كذبًا وخلافًا للحقيقة إلى النقابة العامة للمحامين . 
   ووجب إيضاح أن النقابة العامة لم تدعُ ولم ترتب ولا علاقة لها بهذه الرحلات ، ولا علم لها بها ــ وهذه الرحلات على مسئولية من رتبها ومن تقاضى من المحامين أو غيرهم أى مبالغ مالية تحت حساب الإشتراك فى الرحلة . 



  وتنبه النقابة العامة للمحامين ، إلى أن الرحلات ليست بالأمر الهين ، فلها تبعات على منظمها أو منظميها ، منها المدنى طبقًا لنظرية تحمل التبعيه ، ومنها الجنائى عما قد يحدث من إصابة فى الأرواح أو الأبدان أو تلفيات ، كما أن منظم أو منظمى الرحلة مسئولون عن تقديم حساب عن الرحلة ، الوارد والمنصرف ومستنداته ، ومن ثم فإن الزج باسم النقابة يؤدى ــ زورًا وبهتانًا ــ إلى تحميلها بنتائج غير مسئوله عنها ومسئول عنها من نظمها أو نظموها . 
  
ومع حفظ حق النقابة العامة فى مراجعة من خرجوا على القواعد والمبادئ النقابية ، بما يقتضيه الحال ، فإنها تسترعى عناية كافة المحامين والمحاميات إلى أن هذه الرحلات ليست بدعوة من النقابة العامة ولا علاقة لها بها وغير مسئولة عنها .
   
كما تلفت نظر منظمى هذه الرحلات إلي أن إقحام النقابة العامة فيما لا شأن لها به ، يشكل مخالفة جسيمة متعددة الوجوه ، وممنوع منعاً باتاً إقحام النقابة في إعلانهم عن رحلاتهم ، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون اعتباراً من اليوم .

 

 كما تلفت نظر منظمي هذه الرحلات إلي أنه واجب عليهم أن يقدموا للجهات المختصة المعنية حساب كامل تفصيليًّا مدعمًا بالمستندات عن تكلفة وإيرادات ومصروفات كل رحلة ، كما تلفت نظرهم إلي أنهم مسئولون أيضاً عن تحمل التبعة وعلى الإلتزام فى الرحلة بتقاليد المحاماة والآداب العامة ، والتي سلف خروج إحداها عنها خروجاً جسيماً بالرقص والسكر الذي نقلته وكالات الأنباء وشبكات التواصل الإجتماعي ، وجاري التنبيه على كافة غرف المحامين بنزع مثل هذه الملصقات ومنع لصقها إلاَّ بتصريح من النقابة العامة .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

رغم الإصابة.. صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

الأرصاد: اليوم تنتهي الموجة الباردة وغدا يتحسن الطقس بكافة المحافظات

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

ترشيحاتنا

الاحتكار في الإسلام .. حكمه وتعريفه وأسبابه وأنواعه وعقوبته

مسيرات انتحارية.. NBC الأمريكية: واشنطن تدرس إرسال صواريخ عالية الدقة لأوكرانيا

تعرف علي الأوراق المطلوبة لطلب ترخيص ايجي تراك

إسرائيل تعلن رصد إصابتين بمتحور جديد لفيروس كورونا

شرطة دبي تشيد بتجربة صندوق مكافحة الإدمان المصري

التنمية المحلية : إجراءات عاجلة لمواجهة زيادة أسعار السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث المقاتلات والطائرات | رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية

The Adam Project من بين أكثر ثلاث أعمال مشاهدة على نتفليكس

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

فيديو

هل وقع أبوجبل لـ الأهلي.. تغريدة مبهمة تثير الشكوك.. فيديو جراف

كانت متعبة.. كريم محمود عبد العزيز يتحدث عن كواليس فيلم من أجل زيكو

خلال أيام.. عواصف شمسية ومغناطيسية تضرب الأرض "فيديوجراف"

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ