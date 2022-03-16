غلق 30 منشأة طبية خاصة في المنوفية

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتورة شيرين مسعد، وبالتعاون مع أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة (173) زيارة ميدانية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية أو تحت إشراف من الوزارة.

وأسفرت تلك الزيارات الميدانية عن (45) منشأة مطابقة و(66) منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور، واستصدار قرار غلق لعدد (32) منشأة، وغلق عدد (30) منشأة طبية خاصة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة و اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل صحة المنوفية، بتكثيف المرور على كافة المنشآت الطبية على نطاق المحافظة وخاصةً في ظل ظروف جائحة كورونا.

واكدت الدكتورة شيرين مسعد أن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى و الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.