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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن تستورد 58 ألف طن من المواد الغذائية في أسبوعين

الأردن
الأردن

أفادت قناة المملكة " الاردنية" بأن كميات المواد الغذائية التي تم استيرادها للأردن بواسطة شركات القطاع الخاص، خلال نحو أسبوعين بلغت نحو 58 ألف طن، حسب معطيات إحصائية لنقابة تجار المواد الغذائية.

وتوزعت الكميات التي تم استيرادها من 24 فبراير 2022 حتى 12 مارس الحالي، على "زيوت نباتية، وسكر، وأرز، وحليب مجفف، ولحوم مبردة ومجمدة، وأسماك مجمدة وطازجة".

كما توزعت المستوردات من المواد الغذائية على "دواجن مجمدة، وحمص ناشف، وفول ناشف، وعدس، وأجبان، وشاي، ولبن، وصلصة، وخضار مجمدة".

ويستورد الأردن غذاء قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

ويعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالأردن، ويضم حالياً 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة بعموم المملكة، وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين. 

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