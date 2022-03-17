أسعار صرف العملات العربية الخميس 17 مارس

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم الخميس، الموافق 17 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.5062 جنيه و 51.7934 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1957 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2656 جنيه و 4.2853 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7496 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و 4.3127 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2003 جنيه للبيع.