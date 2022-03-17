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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية الخميس 17 مارس

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم الخميس، الموافق 17 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.5062 جنيه و 51.7934 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1957 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16-3-2022

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 28-2-2022

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم

 

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2656 جنيه و 4.2853 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7496 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و 4.3127 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2003 جنيه للبيع.

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