تعرف على الأماكن ونسب التخفيض.. انطلاق المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا_واحد)

انطلقت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا_واحد) لمدة 30 يوما، اعتباراً من الثلاثاء الماضي وحتى 13 أبريل .
جاء ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى_السلاسل_التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.
وتأتي المبادرة، بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرعا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.
جودة عالية وأسعار مخفضة
على أن تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، إضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) .