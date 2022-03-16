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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استصلاح 5 ملايين فدان.. الزراعة: تخفيضات على السلع بمنافذ الوزارة

أراضي زراعية
أراضي زراعية

قال محمد القرش،  معاون وزير الزراعة، إن  الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على  زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية في مصر.

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "،  :"  يتم  زيادة مساحة الاراضي الزراعية لزيادة الانتاجية حيث تم استصلاح  5 ملايين فدان لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ".

وتابع: منافذ  الوزارة منتشرة  في كافة المحافظات بحوالي  171 منفذا  لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ".

وأكمل محمد القرش :"  نقدم السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30 % ونسبة التخفيضات تأتي نتيجة تقليل الحلقات الوسيطة  وإحداث ربط مباشر بين المنتج والمستهلك مباشرة ".

ولفت  القرش :" ننسق مع الغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن لتوريد احتياجات المواطنين في كافة منافذ الدولة ".

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