استصلاح 5 ملايين فدان.. الزراعة: تخفيضات على السلع بمنافذ الوزارة

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية في مصر.

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" يتم زيادة مساحة الاراضي الزراعية لزيادة الانتاجية حيث تم استصلاح 5 ملايين فدان لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ".

وتابع: منافذ الوزارة منتشرة في كافة المحافظات بحوالي 171 منفذا لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ".

وأكمل محمد القرش :" نقدم السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30 % ونسبة التخفيضات تأتي نتيجة تقليل الحلقات الوسيطة وإحداث ربط مباشر بين المنتج والمستهلك مباشرة ".

ولفت القرش :" ننسق مع الغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن لتوريد احتياجات المواطنين في كافة منافذ الدولة ".