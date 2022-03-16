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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللحوم البلدي بـ125جنيهًا.. مدير عام منافذ الزراعة يؤكد توافر جميع السلع |فيديو

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة

قال مصطفى عبد الجواد، مدير عام منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة حريصة على توفير جميع المنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للجمهور، مؤكدا أن  منافذ وزارة الزراعة لها سمعتها وهي موجودة لخدمة المواطنين.

وأضاف مصطفى عبد الجواد، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، ان اللحوم البلدي عليها تخفيض كبير مقارنة بالسوق العادي، موضحا أن سعر اللحوم البلدي موحد على جميع اصنافها، ويصل نحو 125 جنيها للكيلو.

وتابع مصطفى عبد الجوادد، أن الزيوت والسكر والأرز تتواجد بالمنافذ، مؤكدا أن جميع المنتجات الغذائية موجودة بكميات كبيرة ومتوفرة للجمهور .

وأشار  مدير عام منافذ وزارة الزراعة إلى أن سعر كيلو الأرز  يصل إلى 10 جنيهات ونصف وسيكون متوفر بصفة دائمة، كما أن سعر زجاجة الزيت يصل نحو 24 جنيها.  
 

الارز المنتج أسعار مناسبة المواطنين وزارة الزراعة

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