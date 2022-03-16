زيلينسكي عن قرار محكمة العدل الدولية: أوكرانيا انتصرت على روسيا

علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، علي قرار محكمة العدل الدولية بوقف الغزو الروسي لأوكرانيا على الفور، ودعوة روسيا إلي وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في تغريدة علي حسابه الرسمي علي “تويتر”، “حققت أوكرانيا انتصارا كاملا في قضيتها ضد روسيا في محكمة العدل الدولية. أمرت محكمة العدل الدولية بوقف الغزو على الفور. النظام ملزم بموجب القانون الدولي. يجب على روسيا الامتثال على الفور. سيؤدي تجاهل الأمر إلى زيادة عزلة روسيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة في خطابه أمام الكونجرس، داعياً إياه إلى أن يكون “زعيم السلام”.

وقال زيلينسكي: “لا أرى أي معنى في الحياة إذا لم يكن بإمكانها إيقاف الموت.. وهذه هي مشكلتي الرئيسية كقائد للشعب، وأوكرانيون عظماء، وكقائد لبلدي، وأنا أخاطب الرئيس بايدن: أنت القائد”.

وقال زيلينسكي باللغة الإنجليزية، في ختام خطابه لـ بايدن ، “أتمنى لك أن تكون قائد العالم.. كونك زعيم العالم يعني أن تكون قائد السلام”.