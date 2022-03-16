الرئيس الأوكراني تعليقا على قرار محكمة العدل: انتصرنا على روسيا

علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، على مطالب محكمة العدل الدولية لروسيا بإنهاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني بعد قرار محكمة العدل الدولية: انتصرنا ضد روسيا.

ودعت محكمة العدل الدولية، روسيا، يوم الأربعاء، إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، وكذلك ميليشياتها في المنطقة.

فيما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم "الأربعاء"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تخطط لتوسيع نطاق العقوبات بشكل كبير على الأفراد الروس في الأيام المقبلة، بناء علي طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال تقرير “سي إن إن” إنه خلال مكالمة مع الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، طرح زيلينسكي قائمة أهدافه في روسيا للعقوبات الفردية، وتعمل الإدارة الأمريكية حاليًا على ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، ألقى زيلينسكي خطابًا أمام الكونجرس وطلب من المشرعين الأمريكيين فرض عقوبات على روسيا كل أسبوع واستهداف الأفراد الذين يواصلون دعم الحكومة الروسية.

وخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة في خطابه أمام الكونجرس، داعياً إياه إلى أن يكون “زعيم السلام”.

وقال زيلينسكي: “لا أرى أي معنى في الحياة إذا لم يكن بإمكانها إيقاف الموت.. وهذه هي مشكلتي الرئيسية كقائد للشعب، وأوكرانيون عظماء، وكقائد لبلدي، وأنا أخاطب الرئيس بايدن: أنت القائد”.

وقال الرئيس الأوكراني باللغة الإنجليزية، في ختام خطابه لـ بايدن ، “أتمنى لك أن تكون قائدا للعالم.. كونك زعيم العالم يعني أن تكون قائد السلام”.