الناتو: اتحدنا في قرار حاسم لمنع حرب شاملة بين الحلف وروسيا.. تفاصيل

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الأربعاء، إن دول الناتو متحدة في دعم موقف الحلف بأنه لن يفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا على الرغم من الدعوات المتكررة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي في بروكسل، “لن يكون هناك نشر للقوات الجوية أو البرية في أوكرانيا وهذا هو الموقف الموحد لحلفائنا”.

وقال الأمين العام للناتو، إن الوزراء ناقشوا القضية في اجتماع لوزراء الخارجية أمس الثلاثاء ، مضيفا أن التحالف مصمم على عدم تصعيد الحرب مع روسيا.

وقال: “نرى دمارًا، ونرى معاناة إنسانية في أوكرانيا، لكن هذا يمكن أن يصبح أسوأ إذا اتخذ الناتو إجراءات حولت ذلك في الواقع إلى حرب شاملة بين الناتو وروسيا”.

ومن المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة الناتو في 24 مارس وسينضم أيضًا إلى اجتماع المجلس الأوروبي، حسبما أفادت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، أمس الثلاثاء.