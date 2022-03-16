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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

امرأة شجاعة تمنع بلطجيا من سحل ضحيته وتهديده بالسكين في بريطانيا| فيديو

سيدة شجاعة
سيدة شجاعة

أظهرت لقطات مرعبة امرأة شجاعة تتدخل لإيقاف سفاح يحمل سكينًا، بينما كان يهاجم بوحشية رجلًا في وضح النهار.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” تم التقاط جلين وولفورد ، 37 عامًا ، عبر كاميرات مراقبة وهو يضرب رأس ضحيته بمقبض سكين المطبخ قبل أن يركله وهو يرقد بلا حول ولا قوة أمام عقار سكني، بأحد الشوارع البريطانية.

وفي هذه الاثناء تتقدم السيدة، التي لم يتم التعرف عليها، ببطولة وتحث البلطجي على وقف هجومه.

بينما كان  يواصل السفاح  الصياح في وجه ضحيته وركله بينما تقف المرأة على بعد أقدام فقط،  قبل أن يفر  البلطجي من المشهد بعد ثوانٍ.

وقع هجوم البلطجي على ضحيته البالغ من العمر 43 عامًا ، والذي أصيب بجرح طفيف، أمام طفل صغير في طريق تشايلدز بوند في سانت نيوتس، وزعم  أن البلطجي كان يتصرف دفاعا عن النفس عندما تم تصويره وهو يهاجم الرجل.

 

وكان أحد المارة اتجه إلى طريق الخطر لحماية طفل صغير من التعرض لأي أذى بينما أخذت المرأة الأخرى السكين من يد  المعتدي.

 

وفر الرجل المعتدى عليه البالغ من العمر 37 عامًا إلى سيارته وانطلق بها قبل الاتصال بالشرطة مدعيا أن رجلا سحب سكينًا عليه وحاول دخول منزله في طريق تشايلدز بوند.

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