استعدادا لشهر رمضان.. شركة الجملة: توفير السلع بأسعار مخفضة بـ1300 مجمع استهلاكي

قال عادل عبد العزيز العضو المنتدب لـ شركة الجملة التابعة لوزارة التموين الجملة، إن وزير التموين وجه بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان منذ فترة، وتم توفير أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية والأساسية في المنافذ والأسواق.



وأضاف عادل عبد العزيز في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،: "يتم طرح السلع في منافذ الوزارة بتخفيضات تصل لـ 30 %عن مثيلتها المتواجدة في السوق الحر ".



وتابع عادل عبد العزيز: "يتم توفير السلع في منافذ الوزارة و1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية".

وأكمل عادل عبد العزيز :" تم افتتاح شوادر في مختلف المحافظات بحوالي 200 شادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ".

