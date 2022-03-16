عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استعدادا لشهر رمضان.. شركة الجملة: توفير السلع بأسعار مخفضة بـ1300 مجمع استهلاكي

السلع
السلع

قال  عادل عبد العزيز العضو المنتدب لـ  شركة الجملة التابعة لوزارة التموين الجملة، إن  وزير التموين وجه بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان منذ فترة، وتم توفير أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية والأساسية في المنافذ والأسواق.


وأضاف عادل عبد العزيز  في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،: "يتم طرح السلع في منافذ الوزارة بتخفيضات تصل لـ 30 %عن مثيلتها المتواجدة في السوق الحر ".


وتابع عادل عبد العزيز: "يتم توفير السلع في منافذ الوزارة  و1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية".

 

وأكمل عادل عبد العزيز :" تم افتتاح شوادر في مختلف  المحافظات بحوالي 200 شادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ".
 

الجملة التموين السلع اخبار التوك شو اسعار السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

لحوم بـ 55 جنيها.. التموين: تخفيضات تصل لـ30% بـ أهلا رمضان

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

ترشيحاتنا

الاحتياطي الفيدرالي يعلن رفع أسعار الفائدة الأمريكية

قبرص.. إقامة نصب تذكاري للمصريين الأربعة المتوفين في حرائق الغابات عام 2021

الإسماعيلي يعود للانتصارات من جديد بالدوري المصري

بعد المعاناة مع كورونا.. أحمد حلاوة يستعد للخروج من المستشفى..قريبا

ألمانيا تخصص 50 مليار يورو لدعم ميزانية الدفاع لعام 2022

تعرف على أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

عمل ماسك الزنجبيل للشعر.. فوائده وطريقة استخدامه

ضمن فعاليات اللجنة العسكرية المشتركة| رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني.. صور

أحدث المقاتلات والطائرات| رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية

فيديو

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

ويجز يضع نفسه في موقف محرج بسبب هدى المفتي.. وهاني شاكر يعلق

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ