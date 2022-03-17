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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|انطلاق أعمال "كيو القابضة"

صدى البلد

أُطلقت اليوم أعمال شركة "كيو القابضة"، ومقرها أبوظبي، كواحدة من الشركات العالمية الاستثمارية الرائدة، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تمكين الأعمال عبر تكريس النمو الناجح والمستدام للشركات العاملة تحت مظلتها، وبما يمكنها من بناء شبكات أعمالها محلياً، وإقليمياً، وعالميا، وفقاً لأسس من الابتكار.

وقال عبد الله محمد بطي آل حامد رئيس مجلس إدارة كيو القابضة: "ستعمل "كيو القابضة" على مواكبة تغيرات الأسواق العالمية والنمو المتسارع الحاصل لتكون قوة بارزة فعالة وفقاً لرؤية قيادية ثاقبة ترمي إلى إعادة صياغة مستقبل الاستثمارات الواعدة، عبر التركيز على مفاهيم التميز وتنويع الاستثمارات وتعزيز عائدات المستثمرين ".

وأضاف: "سنعمل مع الشركات العالمية الرائدة ورواد الأعمال لاقتناص الفرص المناسبة من شراكات واستثمارات واستحواذات في أكثر الشركات ابتكاراً عبر مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الحاضنات ومسرعات الأعمال.

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وأكد  أن شركة "كيو القابضة" تهدف إلى تحقيق نمو مستدام لمساهميها والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً." وطورت "كيو القابضة" منهجا تشغيليا مبتكرا لا يرتكز فقط على تعزيز مفاهيم المنافع المشتركة مع الشركاء والشركات التابعة لها وأصحاب الأسهم والعملاء فحسب، بل يعمل على توفير جودة حياة مستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها لبناء علاقة متينة مبنية على الثقة والمنفعة العامة مع المجتمع ولتكون شريكاً لا يتجزأ من عملية النمو الإقتصادي على مستوى العالم.

ومن جهته قال ماجد فؤاد محمد عوده، الرئيس التنفيذي شركة "كيو القابضة": "انطلاقاً من التطلعات الجديدة التي طرأت على جميع الاقتصادات المحلية والإقليمة والعالمية، حرصنا في شركة "كيو القابضة" على تبني استراتيجيات تعمل على تعزيز أسس حوكمة الشركات لتقديم إدارات تتسم بالفعالية والريادة والابتكار وبما يحقق النجاح المستدام لجميع الشركاء.
 

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