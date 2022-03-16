وزير الرياضة يشهد اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى فعاليات اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية "الأنوكا" المقام بالقاهرة لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بالبطولات والدورات الرياضية الإفريقية المقرر إقامتها الفترة المقبلة.

وافتتح الفعاليات مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" بحضور والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والسيد جواو من ساوتومي نائب الرئيس الأول وماتولونجا من ليسوتو نائب الرئيس الثاني، وفاردوسا من جيبوتي النائب الثالث، وكمال الحلو النائب الرابع، وأمين الصندوق من نيجيريا جوميل أبو أحمد شهد الاجتماع والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

رحب وزير الشباب والرياضة بجميع ضيوف مصر ممثلى اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية "الأنوكا"، واستضافة اجتماعهم بالقاهرة فى ضوء حرص مصر على تنظيم وإقامة مختلف الأحداث والبطولات الدولية بفضل المقومات الكبيرة التى تمتاز بها مصر على صعيد البنية التحتية والخبرات التنظيمية لتلك الفعاليات.

أكد الدكتور أشرف صبحى على دعم جهود الأنوكا، وسياستها الرامية إلى تطوير الرياضة الإفريقية و تنميتها، وارتقائها للمستويات الأولى عالمياً، إضافة إلى التعاون مع الاتحاد بالشكل الذى يعزز من مكانة الرياضة المصرية ويحقق لها التطور المنشود في كافة الرياضات.

أهدى رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، الدكتور أشرف صبحى قلادة "الأنوكا" تقديراً لدوره الملموس فى تطوير الرياضة المصرية، ونجاح تنظيم مصر للعديد من البطولات القارية والدولية، وكذا دعمه الدائم لجهود الاتحاد.