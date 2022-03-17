النائبة رشا إسحق: نضع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات اللجنة

قالت رشا اسحق عضو لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ، إن اللجنة تضع ملف حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تعتبر أولوية ملفات اللجنة، والدستور كفل حقوقهم بالكامل واللجنة تقوم بمتابعة إيصال هذه الحقوق إليهم بشكل مستمر عن طريق اجتماعات مستمرة بحضور ممثلي الحكومة المعنيين بهذا الملف، وتم خلال الفترة الماضية إصدار مشروع قانون ذوي الاعاقة الذى كفل حقوقهم أيضا بالكامل والتزمت الدولة بالفعل في توفير الحماية والحقوق اللازمة لهم وذلك ظهر بالفعل خلال الفترة الماضية من وجود نواب بمجلسي الشيوخ والنواب من ذوي الإعاقة.

وأكدت “اسحق” في حوار لـ"صدي البلد"، أن تفعيل نسبة التعيين 5% لذوي الإعاقة داخل الجهات الحكومية والوزارات وذلك من خلال تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يومية مدفوعة الأجر وذلك من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذى قامت الجنة بالموافقة عليه ومن ثم وافق عليه مجلس الشيوخ.

كما أكدت النائبة أن اللجنة قامت بالموافقة على تغليظ عقوبة التنمر خلال الفترة الماضية ومازالت اللجنة تقوم بالمتابعة المستمرة من أجل ضمان حقوقهم خلال الفترة المقبلة.