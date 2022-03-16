"غرفة الإسكندرية" تكرم قنصل فلسطين لانتهاء فترة خدمته

كرمت الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، قنصل عام دولة فلسطين السفير حسام الدباس، وذلك بمناسبة انتهاء فترة خدمته بالإسكندرية.

وأوضح أحمد الوكيل خلال كلمته في بدايه الاحتفال أن السفير حسام الدباس طوال مدة توليه المهام الدبلوماسية لدولة فلسطين الشقيقة بذل فيها كل طاقته من أجل توطيد العلاقات المصرية الفلسطينية على كافة الأصعدة اقتصادياً وسياسيًا.

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وأشار إلى أن تكريم اليوم يؤكد اعتزازنا بالعلاقة المصرية الفلسطينية التي دامت لأكثر من نصف قرن، وأن روابط مصر بالقضية الفلسطينية راسخة ودائمة تمليها روابط الجغرافيا والتاريخ والقومية مع الشعب الفلسطيني، قالقضية الفلسطينية في أي مرحلة لم تخضع لحسابات آنية، ولم تكن في يوم من الأيام ورقة للمفاوضات للإقليمية أو الدولية.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن السفير حسام الدباس كان خير ممثل وسفير لدولته، مؤكدًا أنه الإسكندرية بكافة طوائفها ستفتقد نشاطه الدائم.

في نفس السياق أضاف السفير حسام الدباس أنه يفتخر بهذه اللحظة لتكريمه من مؤسسة عريقة كغرفة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه لم يشعر يومًا بأن في بلد غريب عن بلده، فهو دائمًا ما يشعر بأنه في بلده الثاني.

وأوضح أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى تضافر جهود الدول العربية كافة، لإرجاع حقوقها الضائعة، متمنيًا المزيد من التقدم لمصر فهي الحامي والسند للمشروع القومي العربي.

وفي نهاية الحفل، قدم عدد من الحضور دروع التكريم والتقدير، إلى سعادة القنصل حسام الدباس.

جاء ذلك بحضور خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق، واللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعي والبديوي السيد، والمهندس هاني شمسية، وأشرف الجزايرلي، والمهندس مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي، وعدد من القناصل والسفراء.