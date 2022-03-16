عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا يشارك ذوي الهمم رياضة الكاراتية

عميد كلية التربية
عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا يشارك ذوي الهمم

قام الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا باستضافة العشرات من طلبة المدارس بمديرية تعليم الغربية من ذوى الهمم .

حيث قام باستعراض فنون الدفاع عن النفس من خلال رياضة الكاراتيه حيث جمعه عرض باحد الطلاب من ذوى الهمم والذى حصد ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك قيام الكلية بتوزيع مئات الطلاب من ذوى الهمم على مختلف الرياضات لاكتشاف قدراتهم ومواهبهم الرياضية لوضع خطط مستقبلية لتنميتها.
وأكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربيه الرياضية أنه بعد انتهاء الزيارة قام باستضافة الطلاب وتم عمل فقرات ترفيهية وتوزيع عدد من الهدايا عليهم مشيرا أنه يحث أن تلك الفئه لديها قدرات فائقه فى المجال الرياضى وسيتم اكتشاف العديد منهم 
وأكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا الكلية استقبلت  كل فئات قادرون بأختلاف وتم عمل فاعليات فى عدد من الملاعب مشيرا أن باصات الجامعه قامت بنقل كل الفئات من المدارس إلى الكلية.

الأوقاف تجدد تكليف صبري ياسين رئيسًا للتفتيش والرقابة.. وخالد خضر مديرًا لـ الغربية

مصادرة 5 أطنان لحوم مجمدة لبيعها بأزيد من التسعيرة بالغربية

تجديد حبس تاجرة مخدرات وآخرين 15 يوما علي ذمة التحقيقات بطنطا

تحصين 15 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

وقف 10 مخالفات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بالغربية


وكشف حلاويش أن الكلية استقبلت  حوالى 400 طالبه وطالبه من ذوى الهمم من طلاب التربيه والتعليم مشيرا  أن طلاب كليه التربيه الرياضية قاموا بتقديم  عروض جديده ومميزه أثناء زيارة وزيره التضامن.
وأضاف أن الكلية قامت بتنفيذ بعض الانشطة والفعاليات منها البلونات الهيليوم والتى أطلقت بمبادرات الرئيس السيسي والجمهوريه الجديدة.

التواصل الاجتماعي تعليم الغربية محافظ الغربية التربية والتعليم الطلاب كلية التربية الرياضية وسائل التواصل الإجتماعي جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على صحة خادم الحرمين الشريفين

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

لحوم بـ 55 جنيها.. التموين: تخفيضات تصل لـ30% بـ أهلا رمضان

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنادي المعلمين

محافظ الغربية: المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً ومتميزاً في الجمهورية الجديدة

جامعة طنطا: تقديم الخدمات العلاجية لـ1294 مواطنًا بقرى بسيون ضمن "حياة كريمة"

اندلاع حريق هائل بمحل إكسسوارات بمنطقة سيجر بطنطا إثر ماس كهربائي

بدء التسجيل بدورات " إعداد القادة الإداريين " للعاملين الإداريين بجامعة طنطا

تحرير 12 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

مصادرة 5 أطنان لحوم مجمدة لبيعها بأزيد من التسعيرة بالغربية

تجديد حبس تاجرة مخدرات وآخرين 15 يوما علي ذمة التحقيقات بطنطا

ترشيحاتنا

رئيس أوكرانيا يعلن أسر 1000 جندي روسي.. ويطالبهم بالاستسلام

عيد ميلاد بدون عمرو دياب.. كيف تحتفل دينا الشربيني نجمة برج الحوت؟

بشرط الزواج 3 سنوات.. مناقشات حول إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق

الزراعة: حظر بيع القمح لغير جهات التسويق المحددة

دي مضبوطة في وضع مخل|شقيق زوج معذّب: مرات أخويا مش بني آدمة..فيديو

شقيق الزوج المعذب على يد زوجته: أخويا منتحرش.. ومراته وعشيقها ضربوه بالشاكوش..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

عمل ماسك الزنجبيل للشعر.. فوائده وطريقة استخدامه

نفوق سمكة قرش نادرة عمرها 500 عام |صور

إقبال كثيف على شراء فوانيس رمضان مع اقتراب الشهر الكريم.. صور

فيديو

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

ويجز يضع نفسه في موقف محرج بسبب هدى المفتي.. وهاني شاكر يعلق

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ