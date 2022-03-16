عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا يشارك ذوي الهمم رياضة الكاراتية

قام الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا باستضافة العشرات من طلبة المدارس بمديرية تعليم الغربية من ذوى الهمم .

حيث قام باستعراض فنون الدفاع عن النفس من خلال رياضة الكاراتيه حيث جمعه عرض باحد الطلاب من ذوى الهمم والذى حصد ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك قيام الكلية بتوزيع مئات الطلاب من ذوى الهمم على مختلف الرياضات لاكتشاف قدراتهم ومواهبهم الرياضية لوضع خطط مستقبلية لتنميتها.

وأكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربيه الرياضية أنه بعد انتهاء الزيارة قام باستضافة الطلاب وتم عمل فقرات ترفيهية وتوزيع عدد من الهدايا عليهم مشيرا أنه يحث أن تلك الفئه لديها قدرات فائقه فى المجال الرياضى وسيتم اكتشاف العديد منهم

وأكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا الكلية استقبلت كل فئات قادرون بأختلاف وتم عمل فاعليات فى عدد من الملاعب مشيرا أن باصات الجامعه قامت بنقل كل الفئات من المدارس إلى الكلية.



وكشف حلاويش أن الكلية استقبلت حوالى 400 طالبه وطالبه من ذوى الهمم من طلاب التربيه والتعليم مشيرا أن طلاب كليه التربيه الرياضية قاموا بتقديم عروض جديده ومميزه أثناء زيارة وزيره التضامن.

وأضاف أن الكلية قامت بتنفيذ بعض الانشطة والفعاليات منها البلونات الهيليوم والتى أطلقت بمبادرات الرئيس السيسي والجمهوريه الجديدة.