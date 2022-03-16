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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التليفزيون أقل في الترتيب| بشرى لـ صدى البلد : أنا نجمة سينما

بشرى
بشرى

أكدت الفنانة بشرى أنها نجمة سينما وأن تجربة “معالي ماما” ليست المرة الأولي التي تكون بها بطلا لعمل سينمائي.

قالت بشرى، في تصريح لـ “صدى البلد”: “البطولة بالنسبالي أمر طبيعي، وأنا نجمة سينما وعادة في القياس التلفزيون أقل من السينما في الترتيب، وكوني بطلة سينما ده مكسب وخطوة متقدمة”.

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وتابعت قائلة:" بالنسبة للدراما، عملت بطولات سواء جماعية او منفردة مثل القمر أخر الدنيا".

يذكر أن فيلم “معالي ماما” يضم مجموعة من النجوم أبرزهم بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

بشري الفنانة بشرى معالي ماما الليثى محمود الليثي شيماء سيف

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