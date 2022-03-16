رئيس حي ثان طنطا يقود حملة مكبرة تستهدف إزالة تعديات بكورنيش المرشحة

قامت اليوم أجهزة حي ثان طنطا بمحافظة الغربية تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإعادة فتح شارع المماليك بمنطقة قحافة التابعة لحي ثان طنطا ليصل مباشرة الي كورنيش ترعة القاصد والذي تم تطويره بنحو ٧٠ مليون جنيه ليكون متنفس طبيعي لأهالي مدينة طنطا وزائريها فضلا عن محور مروري جديد .

كما قاد الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا حملة مكبرة من أجهزة الحي ضمت الإدارة الهندسية والاشغالات والطرق والمرافق وإزالة التعديات والمخالفات الموجودة بالشارع المغلق والتي تمثلت في امتدادات منازل قديمة وأسوار واكشاك فضلا عن أسوار حديدية والتي تسببت في إغلاق الشارع لأكثر من ١٥ عام .

كما تعد تلك التعديات تاريخية لقدمها في الشارع من اجل فتح متنفس مرورى جديد .

وأشار رئيس حي ثان طنطا انه تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية فقد تم إزالة تلك التعديات ليصل عرض الشارع بعد تنفيذ حملة الإزالة الي ٢٥ متر يسمح بمرور السيارات في الاتجاهين بكل سيولة

مشيرا إلى أن فتح شارع المماليك ساعد على تخفيف الكثافة المرورية بمدينة طنطا وتخفيف الضغط عن منطقة كوبري قحافة وفتح محور مروري الي الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية الزراعي.

واضاف أن محافظ الغربية وجه بنقل الاعمدة الكهربائية التي ظهرت في منتصف الشارع بعد إعادة فتحه من جديد وتنفيذ الازالات للمخالفات به وعمل شبكة كهرباء به فضلا عن إعادة رصف الشارع وعمل بالوعات للمطر وارصفة جديدة به وإزالة كشك الغاز من منتصف الشارع الي مكان آخر يحدده حي ثان طنطا .

جدير بالذكر انه سبق لأجهزة محافظة الغربية والأحياء بها فتح نحو ١٢ شارع جديد بمدينة طنطا كانوا مغلقين لسنوات بسبب الإشغالات والمخالفات.

IMG-20220316-WA0061

IMG-20220316-WA0060

IMG-20220316-WA0054

IMG-20220316-WA0053

IMG-20220316-WA0055

IMG-20220316-WA0056