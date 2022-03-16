شقيق الزوج المعذب على يد زوجته: اعتدت على والدتي وسرقت تليفونها.. فيديو

قال شقيق الزوج، الذي كبلته زوجته، وعذبته بالتعاون مع عشيقها، "إن بنت اخي “كانت بتقول أن عشيقها متجوز امى وبتقول أن ده جوزي، والبنت خايفة من اى حد ييجى جنبها بعد الحادث”.

وأضاف شقيق الزوج، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوجة أخي اعتدت على والدتي وأهانتها وقامت بسرقة الحلق الخاص بها، حتى وصل الأمر إلى أنه قامت بسرقة هاتف أمي بالتعاون مع عشيقها".

وتابع شقيق الزوج، “أنه بعد لما كان أمي معاها أبتديت أشك فيها، وحتى لما كنا في المستشفى، كنت أول واحد مع اخويا ولقيت زوجته كانت هي مستخبية ورا الباب عاملة نفسها بتعيط وانا معرفش اللى حصل”.

وأشار شقيق الزوج، الذي كبلته زوجته، وعذبته بالتعاون مع عشيقها إلى أن زوجة أخويا كانت بتقول أن أخي دائما كان يريد الانتحار وكان يحصل على المهدئات ولكنه اكتشفت الحقيقة أنها هي اللى بتديله المهدئات".