القومي للمرأة: نحتاج قانون أحوال شخصية يراعي مصلحة الأبناء قبل الآباء

قالت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية شهدت اهتماما كبيرا خلال الـ 7 سنوات الماضية، وخلال عهد الرئيس السيسي، متابعة “هناك العديد من المكاسب التي تحققت للمرأة المصرية خلال تلك الفترة”.

وأضافت "محمود"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة “المحور”، أن المرأة أصبحت تتقلد كافة المناصب الإدارية، وآخرهم جلوس المرأة على منصة قضاء الدولة، مشيرة إلى أن قانون تجريم التحرش الجنسي ومنع الختان وتشديد عقوبتهما من أهم التشريعات التي ضمنت حقوق المرأة مؤخرا.

وتابعت “مازلنا نحتاج إلى العديد من التشريعات التي تحمي حقوق المرأة، كما أننا بحاجة إلى قانون أحوال شخصية منصف يراعي مصلحة الأبناء قبل الآباء”.

وأشادت بتكريم السيدة انتصار السيسي للسيدات المصريات، متابعة "تم تكريم سيدات مختلفين ويشبهوا معظم الشعب".

وتوجهت بالشكر إلى السيدة انتصار السيسي لرعايتها مبادرتي "دوي" و"نورة"، متابعة: المبادرات تسهم في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

