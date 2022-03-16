النني بديلًا مع أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال

ويتواجد محمد النني على مقاعد البدلاء، فيما جاء التشكيل الأساسي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: سيدريك سواريس - بين وايت - جابريال - كيران تيرني

خط الوسط: جرانيت تشاكا - توماس بارتي - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابريال مارتينيلي - ألكسندر لاكازيت.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول عدم تواجد محمد صلاح كأساسي، حيث يجلس على مقاعد البدلاء بعدما تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام برايتون.

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني - لويس دياز - ديوجو جوتا

وتُقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات معقل فريق ارسنال.