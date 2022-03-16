كمال أبورية يعود لمسلسل المداح 2.. ويكشف تفاصيل جلسة الصلح.. فيديو

كشف الفنان كمال أبو رية ، عن عودته إلي استكمال تصوير مسلسل " المداح 2" في رمضان المقبل بعد أن اعلن سابقا عن عدم استكماله للتصوير .

واضاف كمال أبو رية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مصر الجديدة " المذاع علي قناه " etc"، أن جمهوري دائما يقف في صفي، هو وجميع وسائل الأعلام وبالتالي منذ 48 ساعة اتصلت بي شركة الإنتاج وقمنا بعمل اجتماع وتم فيه تسوية كافة الأمور المختلف عليها .

واوضح كمال أبو رية ، إن الخلافات التي تمت سابقا كانت عبارة عن سوء تفاهم بين شركة الإنتاج وشركة الإعلانات ولكن الآن تم تصفية الأمور، وجيلنا الفني لا يبحث ألا عن تقديم محتوى مفيد للمشاهدين ولا نبحث عن ترند أو شهرة.