أيام الشارقة.. الشاعر سالم مسلم: أستعد لتأليف أول ألبوم غنائي للتراث العربي

أمهات الأغاني بالدول العربية...

تستمر فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان أيام الشارقة التراثية، تحت شعار "التراث والمستقبل" في قلب منطقة الشارقة، بمشاركة 33 دولة منذ 10 مارس حتى نهاية الشهر الجاري.

وعلى هامش ندوة ثقافية عن التراث العربي، قال الشاعر الغنائي سالم مسلم الكثير إن الاهتمام بالتراث العربي على رأس أولوياته، مضيفا أنه يستعد لتأليف أول ألبوم غنائي للتراث العربي، يتضمن أمهات الأغاني بالدول العربية وأشهر الأغاني التي تم غنائها على مدار الأعوام الماضية وخلدها التاريخ كجزء من التراث الغنائي للعرب.

وعن تفاصيل الألبوم، قال الكثيري خلال مشاركته في معرض أيام الشارقة للتراث، إن الألبوم يتضمن ما يقرب من 20 أغنية كل واحدة خاصة بدولة من دول الوطن العربي، حيث تشمل الأغنية الواحدة عدد من مقاطع الأغاني التراثية القديمة الخاصة بهذه الدولة، وسيتم دمج هذه المقاطع في أغنية واحدة.

وأوضح الشاعر الغنائي، أن الألبوم سيكون الأول من نوعه الذي يرصد التراث الفني بالدول العربية الغنية بالأغاني والأعمال الفنية القديمة، التي لم يتم تسليط الضوء عليها بالشكل الكافي، معربا عن أمله في أن ينال هذا العمل الفني المرتقب إعجاب جماهير الوطن العربي من محبي التراث.

وأشار سالم مسلم، إلى أنه يجرى حاليا الإنتهاء من تأليف الأغاني الخاصة بالألبوم التراثي، على أن يتم العمل بعد ذلك على تلحين الأغاني والبحث عن المغنيين.