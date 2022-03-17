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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | الخشت: المرأة المصرية شريك في بناء الحضارة.. الإعلان عن رابط وشروط المشاركة فى أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الخشت : المرأة المصرية شريك في بناء الحضارة عبر التاريخ
هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المرأة المصرية، على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، بمناسبة يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس.

عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا يشارك ذوي الهمم رياضة الكاراتية
قام الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا باستضافة العشرات من طلبة المدارس بمديرية تعليم الغربية من ذوى الهمم .

رئيس جامعة المنيا حول فعاليات صندوق دعم المبتكرين: هدفها اكتشاف رواد الأعمال في مصر
شهد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، العديد من الإنجازات لدعم ورعاية وتمويل المبتكرين والباحثين؛ لتطوير إمكانات التسويق للمنتجات أو الخدمات الجديدة وربط البحث العلمي بالصناعة، ومواكبة الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة.

أسرة من أجل مصر بحلوان: نحرص على تنوع الأنشطة الطلابية
تحرص جامعة  حلوان علي تنظيم العديد من الانشطة الرياضية و الندوات الثقافية و العلمية و البرامج التدريبية  ضمن الانشطة الطلابية  للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ وذالك حرصا من الجامعة علي تنمية قدرات الطلاب البدنية و العقلية و اكتشاف المواهب  الخاصة بهم و الترفيه عنهم في فترة الدراسة .

التعليم تعلن رابط وشروط المشاركة فى أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط وشروط الترشح للمشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمى تحت عنوان " Food Security " ، والذى سيتم عقده في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٥/١٩ إلى  ٢٠٢٢/٥/٢١.

 

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