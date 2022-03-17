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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: نتوقع تحصيل 5 ملايين طن قمح وزيادة نقاط التجميع لـ 400

القمح
القمح

قال  محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، تعليقا  على إقرار الحكومة حافزا إضافيا 65 جنيها للأردب على أسعار توريد القمح المحلي، إنه تم تحديد زيادة في سعر أردب القمح في نوفمبر الماضي ووصل لـ 820 جنيه للأردب .
وأضاف   محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  يتم زيادة نقاط تجميع الأقماح من المزارعين ويتم التنسيق مع وزارة التموين للوصول لـ 400 نقطة تجميع الأقماح ".

وتابع محمد القرش :"  متوقع ألا يقل توريد القمح عن 5 مليون طن من الأقماح "، مضيفا:" العام الماضي تم تجميع 3.5 مليون طن ".

وأكمل محمد القرش:" تم زراعة أكثر من 3.6 مليون فدان بالقمح  هذا العام بما يشير إلى زيادة كميات الأقماح ".

ولفت محمد القرش "الدولة المصرية تعمل على توسيع مساحة الرقعة الزراعية   في مختلف محافظات الجمهورية من أجل زراعة القمح".

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