بحافز 65 جنيها للإردب.. سيد خليفة: الرئيس السيسي ينحاز للمزارعين

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، تعليقا على إقرار الحكومة حافزا إضافيا 65 جنيها للأردب على أسعار توريد القمح المحلي، إن سعر أردب العام الماضي كان 720 جنيها.

وأضاف سيد خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" في نوفمبر الماضي تم رفع سعر أردب القمح لـ 820 جنيه ".

وتابع سيد خليفة :" الحكومة قررت إقرار حافز إضافي 65 جنيه لتشجيع المزراعين على توريد القمح المحلي العام الحالي".

وأكمل سيد خليفة :" تم زراعة القمح على مساحة 3.6 مليون فدان"، مضيفا:" الرئيس السيسي ينحاز للمزارعين بما يحقق رضا وارتياح لدى المزارعين ".



